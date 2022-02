Vialli si dà al curling dopo oro olimpico di Constantini e Mosaner

Anche Gianluca Vialli partecipa a questa "curling-mania" dando vita a un siparietto pubblicitario rilanciato sul suo profilo Instagram.

"Constantini e Mosaner fenomeni!! Pero contro di noi non so come sarebbe finita". Con questo post su Instagram Gianluca Vialli ha voluto festeggiare la vittoria olimpica del duo azzurro altoatesino nella specialità del curling. La disciplina più seguita e praticata in Trentino-Alto Adige, ha suscitato grande euforia in tutta Italia dove le... bocce su ghiaccio erano arrivate sedici anni fa, per Torino 2006 al palasport di Pinerolo. L'ex attaccante della Sampdoria nel 1991, recita in un palaghiaccio con tanto di scopa regolamentare, per impersonare un giocatore di curling: un clip riuscitissimo, con l'autoironia che non è mai mancata all'attuale capodelegazione della Nazionale campione d'Europa in carica.