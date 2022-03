Vicario ospita a casa sua bambino di 8 anni e sua madre fuggiti dall’Ucraina

Il portiere dell'Empoli in aiuto di due rifugiati

Protagonista in campo col suo Empoli di grandi parate, Guglielmo Vicario si è reso artefice di un gesto molto più incredibile fuori dal rettangolo di gioco. Come riportato da Sky , l'estremo difensore del club toscano dallo scoppio della guerra in Ucraina è sempre stato molto attento alla vicenda cercando, nel suo piccolo, di dare una mano.

Adesso, ha avuto l'occasione di farlo e il gesto è stato davvero immenso. Vicario, infatti, è" sceso in campo" per aiutare una madre ucraina e suo figlio, fuggiti dal proprio Paese a causa del conflitto armato con la Russia. I due, adesso, sono ospiti nella sua casa a Udine del portiere, al riparo da ogni problematica. Il papà del piccolo, invece, non è potuto fuggire dall'Ucraina, ma è rimasto al fronte per combattere.