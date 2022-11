Vicecampione del mondo senza squadra: il declino di Vrsaljko

Nel mondo del calcio, si sa, può succedere tutto. Si può passare da essere sul tetto del mondo a diventare un calciatore come tutti gli altri in poco tempo. Questo potrebbe essere il film della carriera di Sime Vrsaljko . Terzino destro di nazionalità croata, si è fatto notare in Italia con la maglia di Genoa , Sassuolo e Inter : 95 presenze e 13 reti nelle sue avventure italiane. Vrsaljko può vantare anche l’esperienza nella Liga spagnola con l’Atletico Madrid : voluto fortemente dal Cholo Simeone , nonostante le sue 100 presenze, non ha mai veramente convinto gli addetti ai lavori.

Terzino di spinta e fluidità, il croato è inoltre stato protagonista della spedizione della Croazia in Russia ai campionati mondiali del 2018. È stato titolare anche nella finale a Mosca contro la Francia. Il vicecampione del mondo è andato in scadenza di contratto con i Colchoneros: l’Olympiacos, in questa stagione, ha deciso di puntare su di lui, ma con appena tre presenze non è riuscito a tornare ai suoi livelli migliori. Ora per Vrsaljko si avvicina a una rescissione dell’accordo con gli ellenici. Da tempo ha inoltre dato il suo addio alla nazionale croata. Da vicecampione del mondo a probabile disoccupato: questa è la storia di Sime Vrsaljko.