Vicenza, addio a De Marchi: è stato bandiera biancorossa negli anni ’60

Il Vicenza piange la scomparsa di Giorgio De Marchi. E’ stato un grande protagonista nella storia della formazione veneta tra gli Anni ’50 e ’60. Nato a Schio l’1 maggio 1934, esordisce con il Cuneo, prima di diventare un perno importante del Lanerossi Vicenza. Il suo debutto con i veneti avviene in occasione del match contro il Genoa del 26 dicembre 1957, terminato 3-3. Poi nove stagioni a Vicenza per un totale di 219 presenze e 11 gol. Un discreto bottino per chi, come lui, ha interpretato il ruolo del mediano. Conclude la carriera a Trento. Oggi l’addio a 85 anni.