Vicenza, sorriso Bolzon: sveglio dopo emorragia celebrale

Grande paura per Edoardo Bolzon che nei giorni scorsi era stato colpito da un’emorragia celebrale. Oggi, il Vicenza sorride e rende noto attraverso una nota pubblicata anche sui canali social del club, che il giocatore delle giovanili vicentine si è risvegliato.

Il difensore del Vicenza U17 sta meglio e, anzi, pensa già alla squadra e ai compagni. Come scrive la società, i suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si è poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di affetto ricevute. Anche la famiglia del giocatore ha voluto ringraziare il Vicenza Calcio e tutti i tifosi per la vicinanza in questo momento difficile.