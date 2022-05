Vicenza, striscione tifosi contro Renzo Rosso: arriva la risposta del presidente Stefano

Botta e risposta tra tifosi e proprietà del Vicenza.

Redazione ITASportPress

"Appena retrocessi tu festeggi uno scudetto. Renzo Rosso sei senza rispetto". Queste erano state le parole della tifoseria del Vicenza nei confronti del figlio del presidente del club. Uno striscione era apparso infatti in citta a firma dalla Curva Sud con chiaro riferimento alla gioia del noto volto della moda per la vittoria del Milan del campionato di Serie A. Un entusiasmo che, secondo i fan del Vicenza, sarebbe dovuto essere messo, almeno per il momento, da parte visto il recente epilogo che visto i biancorossi retrocedere in Serie C dopo il playout col Cosenza.

Sul sito del Vicenza è stata immediata la risposta del presidente Stefano Rosso, figlio di Renzo appunto. Di seguito la nota:

Le parole del Presidente Stefano Rosso, in risposta alle ultime esternazioni della Curva Sud, apparse in serata.

"Questo epilogo di stagione fa male a tutti e i complimenti ad un’altra squadra, il cui presidente è un vicentino e anche nostro socio nel Vicenza, non cancellano lo stato d’animo che proviamo da mesi.

Vedere questi striscioni poi fa male a me e fa male ad una persona che, in questa stagione, ha sofferto ogni giorno per questa situazione e ha provato a fare di tutto per cercare di migliorarla.

Se c’è qualcuno con cui prendersela, preferirei essere io, perché ero io quello presente nel momento della costruzione della squadra, non mio padre, che ha solo messo le risorse a disposizione e subito le critiche.

Venerdì a Cosenza, c’eravamo entrambi e abbiamo deciso di comune accordo che in prima battuta avrei rilasciato io le prime dichiarazioni, in rappresentanza della società e della proprietà.

Siamo già al lavoro per ripartire, in primis mio padre. Spero realmente che da questo ennesimo episodio, si possa mettere un punto e ricominciare con un maggiore dialogo, per provare a costruire, tutti insieme, il futuro in biancorosso".