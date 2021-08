Vicepresidente West Ham Karren Brady: “Messi al Barcellona era inceneritore di soldi”

Il commento sulla vicenda Messi con l'addio al Barcellona e l'approdo al Psg

L'addio di Lionel Messi dal Barcellona ha suscitato tante reazioni. Tra le ultime, anche quella del vicepresidente del West Ham Karren Brady che scrivendo per il The Sun ha detto la sua sulla vicenda senza risparmiare qualche dura critica per la gestione del caso.

INCENERITORE - "Lionel Messi può anche essere stato il più grande giocatore di tutti i tempi, ma con 70 milioni di euro all'anno era un inceneritore di soldi ", ha scritto Karren Brady nella sua rubrica. "Si dice che fosse pronto a dimezzarsi lo stipendio con un nuovo accordo, ma non era abbastanza e sarebbe comunque dovuto andare via al Psg".

GESTIONE - "Tutta la questione è stata gestita dal presidente del club Joan Laporta che ha incolpato di questa vicenda il suo predecessore, Josep Maria Bartomeu che si è dimesso l'anno scorso quando è diventato chiaro che aveva messo nei guai i giganti catalani". E ancora: "Credo che ci sarà molto dispiacere nel club catalano nel vedere i progressi che verranno fatti dal Psg con Messi però non voglio farmi condizionare dall'addio come cosa negativa. Voglio sottolineare più quello di positivo che viene fuori da questa vicenda: la devozione di Gerard Piqué. Si dice che potrebbe far parte della dirigenza o addirittura essere il presidente del Barcellona. Se sarà così, non saràò per politica, ma per amore...".