Vidal, che combini? Sui social sceglie la sua prossima destinazione…

Il cileno scherza sui social

Inizio di stagione coi fiocchi, poi, piano piano, un lento calo con diverse prove incolore e qualche critica anche dai suoi stessi tifosi. Eppure, Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, pare non curarsi di tutto ciò e, anzi, provoca in modo scherzoso sui social. Prima un post in cui respingeva le accuse per le sue prove opache con tanto di emoticon dei pagliacci rivolte chissà a chi, e ora anche un breve filmato su Tik Tok, ma condiviso anche su Instagram, nel quale sceglie la sua prossima destinazione.