Vidal choc: vaccinato, è positivo al Covid e ricoverato in ospedale in Cile

Le condizioni di salute del centrocampista dell'Inter e della Nazionale cilena

Arturo Vidal choc. Il centrocampista cileno della Nazionale e dell'Inter, tornato in patria per rispondere alla convocazione della squadra del suo Paese è risultato positivo al coronavirus. Il calciatore è ricoverato in ospedale a Santiago e, come comunicato dal medico della nazionale "il giocatore è risultato positivo al Covid nel corso della visita preventiva quotidiana di lunedì 31 maggio". Fa specie come il Guerriero era stato da poco vaccinato, venerdì per la precisione.