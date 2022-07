Vidal è pronto per il Flamengo: “Si realizza un sogno”

Ha salutato l'Inter da qualche ora ma Arturo Vidal è già pronto per il Flamengo . Il centrocampista affidato ai social le sue prime parole da giocatore rossonero col quale inizierà presto la sua nuova avventura. Il Guerriero ha voluto pubblicato un messaggio in cui si è espresso così: "Oggi si realizza un sogno che avevo da tutta una vita. Ora sono un mengão ".

Il calciatore lascia quindi l'Inter e l'Europa e si prepara ad una nuova esperienza in Brasile. Vidal, che ha scelto la maglia numero 32, ha salutato i tifosi al Maracanã prima della sfida contro l'Atlético Mineiro, valida per gli ottavi di finale della Coppa del Brasile e vinta dalla sua nuova squadra per 2-0.