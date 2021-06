Vidal giocherà in Brasile? “Sogno il Flamengo, magari tra un anno…”

Il cileno parla del proprio futuro in Brasile...

Futuro tutto da scrivere per il centrocampista dell’ Inter Arturo Vidal che nel corso delle ultime giornate ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto particolare in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro club.

Dopo l'1-1 contro l'Argentina in Copa America, Vidal aveva parlato della possibilità di giocare in Messico col Club America. Nelle scorse ore, invece, il centrocampista ha aperto ad un'altra possibile soluzione: quella brasiliana. Nel corso di un’intervista alla radio colombiana W Radio il Guerriero ha detto: "Giocare un giorno per il Flamengo? Certo! Dico sempre che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l’Inter, ma forse l’anno prossimo verrò qui. Sarebbe un sogno. La mia fame resta quella di sempre".