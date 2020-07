Vidal, il record si interrompe per colpa… del Real Madrid

Si ferma a otto titoli consecutivi la striscia vincente di Arturo Vidal. Il binomio cileno-campionato vede ricevere uno stop importante per colpa del Real Madrid.

Il centrocampista del Barcellona, dopo aver trionfato con Juventus, Bayern Monaco e blaugrana appunto, si arrende per la prima volta da quando è iniziata la striscia vincente nel 2012. Otto i campionati vinti di fila.

Vidal: record spezzato dal Real Madrid

Arturo Vidal si ferma a quota otto. La striscia di vittorie tra Italia, Germania e Spagna lo ha visto vincere consecutivamente ben otto titoli nazionali. Quattro con la Juventus, tre con il Bayern Monaco e uno col Barcellona. Dal 2012 al 2019, Vidal era stato assoluto amuleto per le sue squadre.

Ad interrompere questo incredibile risultato ci ha pensato il Real Madrid che ieri notte ha ottenuto il suo 34° trionfo assoluto in Liga mettendo fine, appunto, al record del cileno. L’ultima volta in cui il centrocampista non vinse il campionato fu nel 2011, quando ancora indossava la casacca del Bayer Leverkusen.

