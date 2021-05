Vidal: “Lewandowski e Suarez i migliori 9. Messi è di un altro pianeta”

Il centrocampista dell'Inter sui migliori giocatori con cui ha giocato con e contro

MESSI - Primo pensiero per Lionel Messi che Vidal non mette neppure a confronto col resto del mondo del calcio: "Non esistono paragoni possibili con Messi. È anche strano chiedersei se Leo sia il migliore oppure no. È come se non fosse di questo pianeta", ha spiegato il cileno. "Vincere la Copa America contro di lui? Lo conoscevo come persona, lo conoscevo come un rivale, ma poi mi sono allenato anche con lui ... le due Coppa America che abbiamo vinto contro l'Argentina, hanno molti peso perché Messi era lì come rivale".