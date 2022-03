Vidal, niente Mondiale col Cile: “Servono più calciatori in Europa”

Il Guerriero dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022

Isla, Medel, Pulgar, Sanchez e Vidal. Sono questi alcuni dei calciatori del Cile che militano o che lo hanno fatto, in Serie A ed in generale in club d'Europa. Ma evidentemente non è abbastanza per competere con le altre formazioni sudamericane. La mancata qualificazione a Qatar 2022 è pesante per i cileni e Arturo Vidal, parlando a TNT Sports, come riportato da AS Chile, non ha fatto giri di parole per spiegare il motivo del flop per il Mondiale.