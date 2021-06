Vidal positivo al Covid dopo violazione bolla: autorità del Cile aprono indagine

Il centrocampista è stato visto in diverse circostanze extra campo e dunque avrebbe violato la bolla

Si complica la situazione di Arturo Vidal, ricoverato in Cile dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista, che ha già mandato un saluto per rassicurare sulle sue condizioni, avrebbe violato la bolla obbligatoria per chi arriva nel Paese e per questa ragione l'Autorità Sanitaria cilena vuole fare chiarezza e avrebbe aperto un'indagine per approfondire quanto accaduto.