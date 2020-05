Vidal sbotta: “Parole Chiellini mi hanno infastidito”

Arturo Vidal non ci sta e risponde a Giorgio Chiellini. Il centrocampista cileno non ha preso affatto bene le recenti parole del difensore della Juventus che aveva parlato di “campione col vizio per l’alcol e delle uscite”. Dichiarazioni importanti che non hanno fatto piacere al giocatore del Barcellona che nel corso di una diretta Instagram con Mario Velasco ha voluto fare chiarezza sulla vicenda passata.

Vidal: “Parole Chiellini? Cose private”

Vidal è andato dritto al punto e sulle parole dell’ex compagno di squadra ha detto: “Le persone si sono concentrate sulle cose peggiori che ha detto Chiellini. E non vedo perché uno dovrebbe dire quelle cose, mi ha infastidito, però ha anche detto che ero un campione. Mi ha chiamato e mi ha spiegato”. E poi la spiegazione: “Non è stata una cosa che non potevo fare. Avevo il permesso di uscire. Sono un essere umano come tutti. Lavoro dando il massimo e se gli amici si incontrano per un asado con il permesso del club, vado anche io. Se devo rimanere concentrato, lo faccio. Ma quando è il mio turno per divertirmi ne approfitto, sono proprio come gli altri. E quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono alzato”. Infine, un messaggio diretto a Chiellini: “Nel calcio ci sono codici…”. Segno che certe cose dovrebbero rimanere private.

Al Barcellona

Il cileno è tra i giocatore del Barcellona più rumoreggiati sul fronte mercato. La sua posizione, però, sembra chiara: “Sono molto contento a Barcellona, mi sento a mio agio e ​​ovviamente voglio continuare qui. Vivo in una bellissima città, i miei figli stanno crescendo molto bene e andando bene a scuola. Sono felice, c’è un grande gruppo e ho tanti amici nello spogliatoio”. E sulla ripresa delle competizioni, compresa la Champions League e la sfida contro il Napoli: “Mi sento molto bene fisicamente, meglio che mai. Non ho mai avuto così tanto tempo per prepararmi, abbiamo anche studiato un piano per cercare di allungare la mia carriera il più possibile. Credo di essere pronto per le sfide che ci aspettano sia in Champions League sia nella Liga. Il ritorno di Champions contro il Napoli? Abbiamo buone chance di passare. In questi due mesi dovremo dare il massimo”, ha concluso Vidal.