Vidal scontento all’Inter: si apre anche la pista Premier League da… Conte

Arturo Vidal pensava di giocare di più all' Inter in questa stagione e viste le prime apparizioni le premesse c'erano tutte. Invece, il cileno risulta essere un'alternativa. Importante, sì, ma pur sempre una soluzione fuori dall'undici titolare di Simone Inzaghi. Ecco perché, come rivelato dalla testata cilena La Tercera l'ex Juve sarebbe deluso dal poco spazio avuto sotto l'attuale gestione. Fonti vicine al calciatore parlano di un Guerriero molto frustrato e desideroso, forse, di cercare fortuna altrove.

Nello specifico, da quanto si apprende, Vidal era convinto di essere titolare col Real e così non è stato e questo sarebbe stato uno dei motivi scatenanti il recente malconento. In scadenza con i Campioni d'Italia a giugno, il centrocampista potrebbe finire in Premier League, direttamente da Conte. Il mister italiano ci avrebbe già parlato per conoscerne la disponibilità al trasferimento e il calciatore non avrebbe problemi a dire di sì. In alternativa, resta in piedi anche l'ipotesi Flamengo, pronto a offrirgli un contratto molto vantaggioso.