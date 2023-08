Vidal shock su Enke poi ritratta: “Si è suicidato dopo mio gol” parole in buona fede”

Gli anni passano ma Arturo Vidal fa di tutto per attirare l'attenzione su di se rubando la scena ai compagni. L'ex centrocampista di Bayern Monaco e Juventus - tra le altre - è stato fortemente criticato per una frase pronunciata su Twitch riguardo quello che è stato il suo primo gol. Il cileno segnò la sua prima rete in Bundesliga contro il portiere Enke, che solo pochi mesi più tardi si suicidò. Questa la frase incriminata: "Quello è stato il mio primo gol in Europa con il Leverkusen. Quel portiere è poi caduto in depressione e si è suicidato". Pochi giorni più tardi, il centrocampista attualmente in forza all'Athletico Paranaense ha fatto dietrofront. Sempre tramite diretta, Vidal ha affermato: "Ho detto tutto con buone intenzioni. Nemmeno io ne ho riso e non mi permetterei mai di farlo. Ho raccontato un aneddoto, non riderei mai di una cosa del genere".