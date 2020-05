Vidal si confessa: “Devo la carriera agli sforzi di mia madre”

Se si domanda ad Arturo Vidal chi ha avuto un ruolo fondamentale per il suo exploit nel mondo del pallone, il primo nome che verrà fuori sarà quello di Jacqueline Pardo, ovvero sua madre.

Lo ha detto e ripetuto più volte e anche di recente ai microfoni del quotidiano La Tercera, come riporta Marca. “Se penso alla mia infanzia, il primo volto che mi viene in mente è quello di mia mamma Jacqueline. Penso spesso a come ha lottato per noi e a tutti gli sforzi che ha fatto per riuscirci a dare qualcosa, pur non avendo nulla”.

SVOLTA – Un esempio di forza e coraggio che in un momento di estrema fatica è stata decisiva per dare il là, almeno mentalmente, alla svolta nella testa di Vidal: “Ricordo una sera, avevo 14 anni, e vidi mia mamma per la prima volta completamente abbattuta. In quel momento pensai che dovevo diventare un calciatore professionista ad ogni costo. Decisi di impegnarmi estremamente. Tre, quattro, dieci volte di più in ogni allenamento”, ha concluso il cileno.