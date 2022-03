Vidal: “Sogno di giocare e vincere col Flamengo. Sulla cresta ossigenata…”

Parla il centrocampista dell'Inter

Farà discutere la recente intervista di Arturo Vidal a TNT Sports nella quale, oltre a parlare del suo futuro e della voglia di andare al Flamengo, seppur in tono scherzoso lancia una frecciata a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Il cileno, rispondendo ad una domanda sulla sua cresta ossigenta ha infatti detto: "L'ho fatto per per cambiare un po', per vedere se l'allenatore mi vedeva di più con questi capelli in allenamento visto che non ho giocato molte partite, quindi volevo cambiare un po' le cose. L'importante è che tutti mi abbiano visto giocare contro il Liverpool e nessuno me lo toglierà".