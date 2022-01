Vidal, stangata dalla FIFA: 3 turni di stop col Cile

Stangata per Arturo Vidal. Non con la maglia dell’Inter, ma con quella del Cile. Sono tre le giornate di squalifica per il centrocampista che salterà le prossime tre partite con la sua Nazionale a causa dell‘espulsione rimediata nella...

Redazione ITASportPress

Stangata per Arturo Vidal. Non con la maglia dell'Inter, ma con quella del Cile. Sono tre le giornate di squalifica per il centrocampista che salterà le prossime tre partite con la sua Nazionale a causa dell'espulsione rimediata nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022 giocata il 17 novembre contro l'Ecuador, quando fu allontanato dal campo al 14' del primo tempo per un calcio in faccia ai danni dell'avversario Felix Torres.

Un intervento spaventoso che lo stesso Vidal si era accorto subito di aver fatto. A nulla sono servite le scuse sul campo, perché il rosso è stato immediato e sacrosanto. A questo punto il cileno salterà gli impegni del 28 gennaio contro l'Argentina e dell'1 febbraio contro la Bolivia oltre alla sfida al Brasile del prossimo 24 marzo, tornando eventualmente disponibile per l'ultima partita del girone eliminatorio, in calendario il 29 marzo contro l'Uruguay del 29 marzo. Il giocatore dovrà anche pagare una multa pari a 5000 franchi svizzeri.

Il Guerriero potrà quindi concentrarsi solo sull'Inter in un periodo di impegni davvero intenso.