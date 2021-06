Vidal strizza l’occhio al Club America: “Mi piacerebbe. Spero che un giorno…”

Il centrocampista guarda al futuro

Protagonista con un rigore sbagliato col suo Cile nell'1-1 contro l'Argentina alla prima gara della Copa America, Arturo Vidal continua a far parlare di sé anche in ottica mercato. Al termine della sfida contro l'Albiceleste, infatti, il centrocampista ora in forza all'Inter ha parlato del proprio futuro.