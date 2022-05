Vidal: “Troppe partite. Il calcio è festa non schiavitù”

Il centrocampista cileno dopo un'altra annata con un calendario fittissimo

"Essere continuamente impegnati in campo ci mette a rischio come giocatori, perché può non solo ridurre le nostre prestazioni ma anche abbreviare le carriere di molti di noi", ha detto Vidal. "Dobbiamo essere responsabili e pensare insieme a come poter ridurre questo calendario. Questa situazione colpisce soprattutto i giocatori che devono percorrere lunghe distanze per giocare le loro partite, come i sudamericani. Non è come l’Europa, dove tutto è più vicino. Facciamo rispettare i protocolli: questa è la chiave. Tutti raccomandano di attuare e far rispettare i periodi di riposo, sia mentre giochiamo nei nostri campionati o durante il periodo di ferie legali. Come in qualsiasi lavoro, è essenziale allontanarsi dalle funzioni che svolgiamo quasi tutto l’anno. È anche una questione di salute mentale".