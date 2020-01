Vieira non ci sta: “Mané quarto al Pallone d’Oro? Un’ingiustizia…”

Ancora qualche polemica dopo l’assegnazione del Pallone d’Oro 2019. Non tanto per la vittoria di Lionel Messi, quanto per le posizioni alle sue spalle. Le ultime lamentele arrivano da Patrick Vieira, storica bandiera dell’Arsenal e attuale allenatore del Nizza.

L’ex centrocampista, parlando a RFI, si è detto molto deluso dal quarto posto di Sadio Mané, attaccante del Liverpool, escluso dal podio nonostante il grande impatto avuto nel corso della stagione.

INGIUSTIZIA – “Se guardiamo alle sue reti, ai suoi assist, a quello che ha dato al Liverpool nel corso della stagione – ha detto Vieira – credo che il quarto posto sia un’ingiustizia. Davvero non rende merito al suo lavoro. Si dovrebbe guardare alle presenze, ai gol, all’impatto avuto in squadra. L’importanza delle sue reti e dei suoi passaggi per i compagni. Secondo me meritava molto più del quarto posto al Pallone d’Oro”.

Mané avrà la possibilità, in parte di rifarsi, essendo finalista per il premio come miglior calciatore africano. In corsa con lui anche Mohamed Salah e Ryhad Mahrez.