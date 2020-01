Vieira punge Balotelli: “Non è adatto ad uno sport di squadra…”

Patrick Vieira punge Mario Balotelli. Il tecnico del Nizza ha parlato al Daily Mail del suo rapporto con Super Mario e dell’attitudine del centravanti al lavoro di squadra. Parole pesanti che non faranno certo piacere all’attaccante del Brescia.

NON ADATTO – “Il modo di pensare di Mario è complicato da far coincidere con uno sport di squadra come il calcio. E vista la filosofia che volevo mettere in pratica, l’etica del lavoro e la compattezza che avevo intenzione di costruire, è stato davvero difficile per me lavorare con un calciatore come Balotelli. Anzi, è stato difficile per entrambi lavorare l’uno con l’altro, quindi abbiamo deciso di separarci”, ha detto Vieira senza mezze misure.