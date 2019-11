Vieira, stoccata a Cristiano Ronaldo: “Nessuno alla Juventus è più importante del club stesso…”

Ha fatto molto discutere la reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione avvenuta durante il match tra Juventus e Milan, operata dal tecnico Sarri. Il portoghese è uscito dal campo visibilmente scontento e ha lasciato lo stadio prima del fischio finale del match.

Un comportamento sopra le righe che è stato parzialmente “perdonato” dall’allenatore, ma che rischia di causare problemi allo spogliatoio. A parlare ancora di CR7 e del suo gesto è un ex bianconero, Patrick Vieira. Come riporta il Sun, che cita Sky Sport, l’attuale mister del Nizza, nonché vecchio calciatore della Juventus ha voluto mandare un chiaro messaggio al fenomeno.

JUVENTUS PIU’ IMPORTANTE – “Alla Juventus, il club è la vera star”, ha detto Vieira facendo intendere che nessun calciatore è più importante del club. “Occorre capire per quale motivo Cristiano Ronaldo sia triste e infelice. Forse è frustrato per il periodo no. Non si discute la classe di CR7. Lui, con Messi e Neymar è di un altro livello ed è l’immagine del calcio attuale. Ma… Da fuori sempre proprio che stia affrontando un momento no”.