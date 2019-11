Vieira su Balotelli: “È difficile per lui capire che il calcio è un gioco di squadra…”

Per il Brescia è un pessimo momento, così come per Mario Balotelli, sostituito nell’intervallo della partita persa in casa contro il Torino per una prova tutt’altro che positiva. Sono arrivate varie critiche, a queste si è aggiunta quella mossa da Patrick Vieira, che era suo allenatore ai tempi del Nizza: “Un vero piacere per me allenarlo, per lui è difficile capire che il calcio è un gioco di squadra – ha detto l’ex centrocampista nella conferenza stampa del Golden Foot -. Per essere un leader bisogna mettersi al servizio della squadra: il suo talento è speciale, mi è dispiaciuto non esser riuscito a tirare fuori il meglio di lui, ma ha ancora tempo per imparare”. Finora l’attaccante non è riuscito a incidere nel suo ritorno in Serie A: solo due gol, nessuno è servito alle Rondinelle per portare a casa punti, essendo arrivati nelle sconfitte con Napoli e Verona.