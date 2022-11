Vierchowod: “Juventus, non avrei ripreso Allegri. Si deve cambiare guida tecnica”

Le parole dell'ex calciatore su Mondiale e Juventus.

Redazione ITASportPress

Intervenuto a Radio Bianconera, ed in particolare a 'Fuori di Juve', Pietro Vierchowod, ex storico calciatore, ha parlato di diversi argomenti soffermandosi in modo particolare sui Mondiali in Qatar ma anche sulla Juventus, tra obiettivi e allenatore.

Su Qatar 2022, Vierchowod ha detto: "Io non avrei assegnato questo Mondiale al Qatar perché interrompi un campionato per oltre un mese. Ovviamente è stato fatto esclusivamente per i soldi, ma non è giusto. Non puoi penalizzare i club, andando a giocare in un posto dove peraltro la temperatura è di 40 gradi. Praticamente le squadre devono fare un nuovo ritiro per presentarsi a gennaio in buone condizioni. Io mi limito a parlare dell'aspetto sportivo, ma ci sarebbero anche problemi di diversa natura".

Poi sulla Juventus: "La Juventus deve puntare come tutte le grandi squadre a vincere la Champions, noi abbiamo perso 7 finali e ne abbiamo vinte una e mezzo (all’eysel ce l’anno regalata), non importa vincere ancora scudetti, il fallimento è stato uscire dalla Champions. Quest’anno dipende dal Napoli, se tiene la stessa forza non c’è nulla da fare, se invece molla un poco la Juve può’ recuperare. Su Allegri dico che non l’avrei ripreso, ha vinto tanto e non capisco perché riportarlo. Il traguardo è la Champions e lui non è riuscito a vincerla, per me la Juventus dovrebbe cambiare guida tecnica".