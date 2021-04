Vieri: “Cassano non ha mai sfondato perché…”

I due ex calciatori si confrontano nell'appuntamento fisso con la Bobo TV

Nell'ultimo appuntamento, i protagonisti sono stati Vieri e Cassano che si sono soffermati sulle loro vite dal professionisti. In modo particolare Bobone ha parlato dell'amico e di una delle motivazioni per le quali FantAntonio non ha mai realmente sfondato nel mondo del calcio.

Vieri ha scherzato sul rapporto difficile con la stampa da parte sua e ovviamente da parte di Cassano: "Io glielo dico sempre ad Antonio. Lui non ha sfondato davvero perché diceva quello che pensava", ha ammesso Bobo. "Io invece coi giornalisti non parlavo proprio, ma facevo un gol a partita e la gente non poteva quindi attaccarsi a nulla per criticarmi". Decisamente diverso, invece, il feeling del barese che, come noto, oltre a far parlare il campo ne combinava di tutti i colori come più volte ammesso anche da lui...