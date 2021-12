Vieri duro con la Juventus: “Gioco troppo brutto. Scudetto? Questione tra le prime quattro”

Parla l'ex centravanti tra campionato e Nazionale italiana

SERIE A - Sul campionato, parole dure quelle di Vieri sulla Juventus e su questa prima parte di annata: "Cosa mi ha sorpreso in negativo? Il non giocare della Juventus. Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha giocatori superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione", ha detto Bobo parlando dei bianconeri". Sulla lotta scudetto: "Chi oltre alle prime quattro? Non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta".