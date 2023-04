Vieri e i bomber in Nazionale: “L’unico che deve sempre esserci è Immobile”

Si parla ancora delle difficoltà da parte del CT della Nazionale italiana a trovare dei centravanti per la squadra. Bobo Vieri ha detto chi per lui non deve mai mancare.

Si torna a giocare sui campi di Serie A e B dopo la pausa per le Nazionali. Ma la squadra dell'Italia fa ancora parlare. Non tanto per i risultati ottenuti - sconfitta contro l'Inghilterra e vittoria contro Malta - quanto per il problema centravanti.