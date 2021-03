Vieri e il consiglio alla Juventus per vincere la Champions: “Faccia come il Psg. Non dica che…”

Appuntamento fisso per Christian Vieri e la sua Bobo Tv su Twitch. Non solo campionato, l’ex attaccante ha voluto commentare l’uscita di scena dalla Champions League della Juventus provando a dare un consiglio alla Vecchia Signora.

Vieri e il consiglio alla Juventus

L’ennesima eliminazione agli ottavi di finale di Champions League da parte della Juventus ha destato non poche polemiche. Dopo la brutta figura col Lione, anche in questa stagione le cose non sono cambiate. Il Porto ha messo in mostra la necessità di un cambiamento, non solo in termini di giocatori. Secondo Vieri, anche in termini di mentalità e aspettative, le cose dovrebbero cambiare: “Basta dire che devono vincere la Champions, il Psg l’ha fatto per 5 anni e abbiamo visto i risultati”, ha commentato l’ex attaccante. “Invece l’anno scorso, che non hanno detto niente, sono arrivati in finale. Dirlo ti mette pressione incredibile, si sa che si gioca per vincere”.