Vieri esalta Lippi: “Faceva quello che fanno oggi Klopp e Guardiola 20 anni fa…”

Christian Vieri, parlando nel corso della diretta sulla sua BoboTv in live su Twitch TV, ha avuto modo di affrontare anche alcuni argomenti legati al suo passato di calciatore ed in particolare sull’allenatore che per lui è stato molto importante a livello professionale ma anche umano: Marcello Lippi.

Vieri esalta Lippi: “Faceva 20 anni fa quello che fanno Klopp e Guardiola”

“Lippi è stato il tecnico che mi ha fatto pensare di aver trovato un vincente”, ha detto Vieri parlando con Cassano, Ventola e Adani nel loro consueto appuntamento in live streaming. “Per me è stato quello che mi ha cambiato la visione del tutto, che mi ha portato ad un altro livello. Lui aveva quell’idea di gioco di squadra. Quello che fanno oggi Klopp e Guardiola, Lippi lo faceva vent’anni fa. Concetti come andare a far la partita, aggredire e farlo da squadra: non esiste Vieri, non esiste Del Piero, non esisteva Zidane. Esisteva solo la squadra. Ci ho anche discusso, quello sì, ma noi siamo diretti, ci dicevamo la cosa e poi finiva lì. Non aveva paura di rischiare, fare l’uno contro uno dietro, ci volevano allenatori del livello di Sacchi”.