Vieri: “I dirigenti dell’Inter cosa fanno tutto il giorno? Fossi in loro prenderei subito Caicedo”

Christian Vieri si è reso protagonista ancora una volta sul proprio profilo Instagram, l’ex bomber ha lanciato una frecciata ai dirigenti nerazzurri, troppo sonnecchianti secondo il pensiero dell’ex centravanti della Nazionale.

“I DIRIGENTI DELL’INTER DORMONO”

“Fossi un dirigente dell’Inter andrei immediatamente a parlare con Caicedo, lui sa svolgere il ruolo di dodicesimo. Glielo direi, sei il vice Lukaku, vieni da noi. Se accetta bene. Ma devono provarci, altrimenti cosa c… fanno tutto il giorno in sede?”. Vieri ha poi elogiato un altro grande attaccante, Harry Kane: “E’ l’unico inglese che non è inglese, ha tecnica e vede il gioco. Dicono che Shearer sia stato il più forte attaccante inglese, posso essere d’accordo. Ma Kane è il più completo”, ha sottolineato Vieri in merito al bomber del Tottenham”.