Vieri: “Il campionato va portato a termine. Lazio? Forte, ma la mia era ancora meglio…”

I campionati, in attesa di capire se potranno o meno riprendere, sono attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Sull’argomento, e su altro ancora è intervenuto l’ex atttacante Christian Vieri nel corso di una diretta Instagram.

RIPRESA – “A mio parere il campionato deve essere portato a termine. Fra l’altro era un torneo bellissimo, come non si vedeva da anni. La Lazio sta facendo qualcosa di incredibile, Inzaghi sta lavorando davvero bene. Quando hai una rosa del genere e porti avanti un progetto, i risultati alla fine arrivano. La Juventus, però, è di un’altra categoria. Questa Lazio come la mia? Penso che la mia fosse ancora più forte, Cragnotti spendeva tantissimo. L’Inter? E’ forte ed è lì, anche se è un po’ staccata”.

VIERI: “IMMOBILE? E’ PIU’ FORTE DI ME…”