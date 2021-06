Vieri: “Il Mondiale 2006 saltato mio rimpianto più grande. Lo meritavo”

L'ex centravanti si racconta

Interessante intervista rilasciata dall'ex attaccante Christian Vieri a 7, magazine del Corriere della Sera. L'ex bomber ha parlato a 360° anche della sua carriera ripercorrendo tappe felici ma anche dolorose della sua esperienza da giocatore.

PERSONALE - "Ho ascoltato solo due persone nella mia vita calcistica: nonno e appunto papà. Sapevano di calcio, dopo un minuto di gioco mi fotografavano. Due figure forti, fondamentali. E poi la mia fortuna sono stati anche i primi tre allenatori che ho avuto a un certo livello: Rampanti, Mondonico e Cesare Maldini", ha raccontato Vieri.

RIMPIANTO E DELUSIONE - Diversi momenti felici nella carriera dell'ex attaccante, ma anche alcuni grossi episodio difficili: "Il mio rimpianto sportivo più grande? Essermi fatto male nel 2005, a pochi mesi dal Mondiale poi vinto dall’Italia. Andai in crisi, mi ammazzò a livello sportivo. Ero in Nazionale da 15 anni, ed era giusto che ci fossi anch’io in Germania. Ma oggi non sono più arrabbiato, Dio mi ha abbondantemente ripagato nella vita con la nascita di Stella e Isabel". "Il 5 maggio e lo scudetto perso con l'Inter? A livello sportivo la più grande delusione. Abbiamo dato tutto ciò che potevamo dare, è stata una fiammata impossibile da descrivere. Ne sono uscito a pezzi".

GIOIA - Ma anche qualche ricordo splendido del suo passato da attaccante: "Il mio gol da Oscar? Quello dalla linea di fondo quando giocavo nell’Atletico Madrid. Eravamo in Coppa Uefa, e dissi al presidente Gil: 'Se segno una tripletta mi regali una Ferrari?'. Lui rispose di sì, e io feci tre gol: quello dalla linea di fondo è nella storia in Spagna, e non solo".

CURIOSITA' - "Quale sarebbe la mia Nazionale perfetta? Sistema 4-2-3-1: Buffon in porta; Zambrotta, Cannavaro, Nesta e Maldini in difesa; Di Biagio e Pirlo in mezzo al campo; Totti, Roberto Baggio e Del Piero a supporto di Vieri", ha concluso l'ex bomber.