Vieri: “Muriel come Ronaldo il Fenomeno. Non mi sbaglio”

L'ex bomber nerazzurro è convinto che il colombiano assomigli al brasiliano

Christian Vieri , ex attaccante anche dell'Inter, è intervenuto in diretta su Twitch nel consueto appuntamento della BoboTv il suo canale di streaming. L'ex centravanti ha parlato anche di Luis Muriel , colombiano dell'Atalanta che sta facendo scintille nella squadra di Gasperini e che nell'ultimo turno di campionato è stato decisivo con una rete e un assist ottenendo anche un importante record personale .

Vieri ha paragonato le abilità e le movenze dell'attaccante della Dea a quelle di... Ronaldo il Fenomeno: "Muriel ha fatto due, tre scatti ieri, mi è sembrato Ronaldo. Roba di 1 secondo", ha detto l'ex centravanti in live con Cassano, Adani e Ventola. "Esagerato? Ci ho giocato per anni (con Ronaldo ndr) e conosco anche i suoi peli, per me sì".