Vieri: “Non gioco più a calcetto. Peso troppo…”

Nel corso di una diretta Instagram in compagnia dell’amico ed ex compagno di squadra Nicola Ventola, Christian Vieri ha fatto sapere che ha chiuso col calcetto. Basta partite con gli amici. Il motivo? Il suo peso. Tra una battuta simpatica e un’amara constatazione, Bobone ha rivelato di pesare troppo e di doversi rimettere in forma.

INCIAMPO DA SOLO – “No basta col calcetto. Non gioco più. Peso troppo. Sono 102.5 ed ero a 106.8 kg”, ha detto Vieri all’amico. “Davvero non ce la faccio più a correre. Inciampo da solo ormai. Non va bene così non ce la posso fare”. E ancora: “Guarda, se non mi rimetto in forma basta calcetto. Devo arrivare a 95-96kg altrimenti non gioco più davvero”. “Cosa ti avevo detto il 31 maggio 2019? Che non avrei giocato? Ecco. Se non dimagrisco non gioco più. Faccio schifo così”.

NEL CORSO DELLE SUE RECENTI DIRETTE SOCIAL VIERI AVEVA RACCONTATO ANCHE ALTRI ANEDDOTI