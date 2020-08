Vieri, nuovo progetto: arriva la “Bombeer”

Christian Vieri non smette di stupire e dopo il lancio del brano Una vita da Bomber, l’ex attaccante tra le altre di Inter, Juventus e Milan, è protagonista di un nuova iniziativa. Questa volta, l’ex centravanti sarà testimonial e imprenditore per… una nuova birra.

Vieri: arriva la Bombeer

Vieri sarà presto impegnato per un nuovo prodotto: la birra. Nei prossimi giorni, come pubblicizzato dal diretto interessato sui social, sarà infatti lanciata ufficialmente la Birra Bombeer, che sarà in vendita online dal prossimo martedì. Intervistato in esclusiva da Calcio e Finanza, Driss El Faria (25H Holding Srl) che lavorerà con l’ex attaccante e con Fabrizio Vallongo (Focus55 Srl), ha parlato del nuovo progetto imprenditoriale: “Il progetto è stato costruito insieme a Christian Vieri, che ha dimostrato visione nel prenderne parte in maniera significativa e attiva. Durante il periodo del lockdown Bobo è stato molto bravo a comunicare tramite i Social intrattenendo i propri fans. Lui è uno dei primi calciatori-influencer a monetizzare fuori dal campo la sua immagine e visione imprenditoriale, affiancandosi a professionisti e consulenti del settore come noi. Dal canto nostro siamo orgogliosi e stimolati di poterlo affiancare in un progetto che abbiamo parallelamente sviluppato e raffinato durante gli ultimi mesi”.

Anche Fabrizio Vallongo ha voluto spiegare: “Il prodotto è legato a Bobo Vieri, legandosi alla figura del Bomber direttamente collegata alla sua immagine. Lui è sicuramene un imprenditore con grande visione e per questo è un progetto che vuole cambiare le regole del mercato di riferimento. Partendo dall’Italia ma con mire internazionali grazie anche alla valorizzazione di un brand Made in Italy, cercando di comunicare un lusso accessibile”.

