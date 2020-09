Vieri: “Pirlo scelto come Guardiola. Juventus con Dzeko ai limiti della perfezione”

Interessante intervista rilasciata da Christian Vieri al Corriere della Sera. Tanti i temi affrontati dall’ex bomber anche della Nazionale. Non poteva mancare il campionato con particolare riferimento all’arrivo di Andrea Pirlo alla Juventus.

Vieri: “Pirlo come Guardiola. E l’attacco della Juventus…”

“I bianconeri hanno una rosa devastante, con Chiellini al top si alza il livello dell’intero gruppo, non solo in fase difensiva”, ha esordito Vieri parlando della Juventus e del ritorno dopo l’infortunio della scorsa stagione di Chiellini. “La presenza di Giorgio in campo trascina gli altri. E poi c’è Cristiano Ronaldo: un marziano, immarcabile, indistruttibile”. E sul neo tecnico Pirlo: “Io non vedo il rischio. Se ti senti allenatore, devi farti trovare pronto in qualsiasi momento e a qualsiasi livello”.

E ancora: “È vero, fino ad ora non ha esperienza nemmeno coi ragazzini, ma da giocatore Andrea ha visto di tutto e ai massimi livelli. Ha un bagaglio di esperienza importantissimo, oltretutto conosce molto bene l’ambiente juventino. Andrea Agnelli lo ha scelto, un po’ come Laporta fece con Guardiola. Ora tocca a lui dimostrare. Sa che potrà disporre di una squadra fortissima e di un club strutturato per vincere, sempre. Eventualmente con Dzeko o un altro big, poi, là davanti saremmo ai limiti della perfezione”.

GEORGINA RODRIGUEZ FA IMPAZZIRE IL WEB