Vieri punge il Manchester City: “I due gol al Psg non meritati…”

L'ex bomber ha commentato la super sfida tra Psg e Manchester City

"Questo Manchester City senza centravanti non mi fa impazzire", ha esordito Vieri. "Sì, ha vinto. Ha dominato il pallino del gioco, nel secondo tempo. Ma se non va dentro non punge, non fa gol. Io giocherei con almeno uno da centravanti. Poi al ritorno secono me, Neymar e Mbappé ti posson far gol quando vogliono, in qualsiasi momento. Anche Di Maria. Sono ca**i. Possono farti gol in qualsiasi momento. Lo scorso anno Sterling sbagliò a porta vuota, stavolta la fortuna ha girato per il City. I due gol sono arrivati a caso. I due gol son stati fortunati, hanno vinto senza meritarsi di segnare i due gol. Secondo me non erano meritati. Nel gol di De Bruyne poi mi sarei aspettato la parata di Navas".