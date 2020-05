Vieri racconta: “Recoba faceva Montevideo-Miami per giocare a tennis”

Recoba e Vieri sono senza dubbio due nomi importanti per quanto riguarda la storia nerazzurra. I due in campo hanno segnato e fatto segnare e nella vita di tutti i giorni sono inoltre grandi amici. Durante un’intervista a Sportweek l’ex bomber ha parlato del rapporto con l’ex compagno di squadra.

Recoba e il tennis

Vieri e Recoba si sono sfidati spesso a tennis dopo aver appeso le scarpe al chiodo. Una sfida continua che ha spinto Recoba a fare viaggi lunghissimi pur di sfidare l’ex compagno di squadra: “Sua moglie Lorena non ne può più. Mi chiede di farlo vincere a tennis così si calma… Pur di sfidarmi, quando vivevo negli Usa, faceva Montevideo-Miami-Montevideo in poche ore: giocava, perdeva e tornava a casa. Scherzi a parte, il Chino è speciale: per darmi una mano con la Bobo Summer Cup si sobbarcava viaggi lunghissimi anche quando aveva pochi giorni a disposizione”. Riguardo al mancino magico dell’uruguaiano, Vieri ha dichiarato: “L’altra sera riguardavo i miei goal interisti e mi sono reso conto che almeno il 60-70 per cento delle reti lo devo proprio al Chino“.