Vieri: “Scudetto? Inter con più fame dopo uscita dall’Europa ma lotta aperta tra tante”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Christian Vieri a La Gazzetta dello Sport. L’ex storico attaccante della Nazionale e con un passato anche con le maglie di Inter, Milan e Juventus ha parlato della stagione del calcio italiano con uno sguardo alla lotta scudetto e le vicende interne di ciascuna squadra.

Vieri: “Scudetto? Inter affamata ma tutto può succedere”

“Chi può essere l’intruso guardando la classifica? Beh, si potrebbe dire il Sassuolo guardando i nomi ma merita di stare lassù per come ha giocato. Poi, mancano 28 partite che è un intero campionato. La lotta per lo scudetto tra Milan, Juve e Inter? Ci metterei anche il Napoli, la Lazio e forse pure l’Atalanta, ma a sei-sette partite dalla fine può davvero nascerere tutta un’altra storia”, ha detto Vieri che poi si è concentrato anche sulle rispettive squadre.

Sull’Inter: “Credo abbia più fame della Juventus, soprattutto dopo l’uscita dalla Champions. Darà tutto quello che ha per vincere lo scudetto. Nessuno è obbligato a fare nulla. Però Conte ha una squadra fortissima”. E proprio su Conte: “Lui nervoso? Lui è questo: punto. Non l’ho mai visto un giorno tranquillo, sia che vinca 5-0 sia che perda 3-0. Piano B? Quando le cose non vanno bene, un allenatore deve essere bravo a cambiare in corsa. Da quello che si vede, Conte non lo fa sempre. Io vorrei vedere Eriksen di più, credo darebbe una grande mano, però è l’allenatore che vede i giocatori tutti i giorni: noi possiamo dire solo quello che vediamo da fuori”.

Sulla Juventus: “Se sono rimasto stupito da Barcellona-Juve? no, zero. La Juve può vincere contro chiunque: perché ha grandi giocatori e ha Cristiano Ronaldo. Con lui, non ci sono limiti. Pirlo? Se non avesse meritato la Juve non lo avrebbero messo lì. Vuol dire che hanno fiducia nelle sue idee. Caso Dybala? Problemi del nostro amico Andrea Pirlo: ‘sta patata se la pela lui…”.

Infine un pensiero su Milan e Napoli: “Milan senza Ibra fa fatica? No. Ha dimostrato di essere solido e di saper vincere. Ibra è un leone che ha fame e tra poco rientra. Napoli e Gattuso? Il Napoli non è solo forte: lotta lì in alto da anni, con un gruppo che gioca insieme da tanto tempo e ha già rischiato di vincere lo scudetto due volte. Gattuso, che sa essere anche ‘cattivo’ e darà maggiore carattere. Penso che anche il Napoli correrà fino alla fine”.