Vieri: “Se avessi giocato io senza tifosi sarei stato sempre da 4 in pagella…”

Altro appuntamento ricco di divertimento e di aneddoti su Instagram con Christian Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani. I tre ex calciatori si sono “ritrovati” per parlare delle vicende calde del calcio nostrano raccontando anche qualche particolare espidio passato. Bobone, in modo particolare, si è soffermato sul calcio senza tifosi e su come sarebbe stato per lui giocare con lo stadio completamente vuoto.

Vieri: “Senza pubblico avrei preso sempre 4 in pagella”

“Il campionato? Ci sono tre o quattro squadre che sono tutte raggruppate lassù”, ha detto Vieri senza sbilanciarsi sul pronostico della squadra vincente. E poi sul torneo di Serie A senza pubblico: “Meno male non è mai successo quando giocavo io, senza le migliaia di spettatori ogni domenica, avrei preso sempre preso 4 in pagella senza mai segnare. Sull’1-0, col pubblico rischi di fare il secondo e il terzo gol, adesso servono stimoli perché è durissima”.