Vieri sicuro: “Scudetto alla Juventus, ma l’Inter lotterà fino alla fine”

Intervistato da La Stampa, Christian Vieri si è sbilanciato sulle gerarchie del calcio italiano quando il mercato è appena iniziato e il via del campionato è lontano.

Secondo l’ex attaccante della Nazionale la Juventus è non solo favorita, ma anche sicura vincitrice dello scudetto.

I bianconeri di Sarri dovranno però sudare parecchio perché l’Inter si è avvicinata di parecchio, grazie soprattutto all’arrivo in panchina di Antonio Conte, ex compagno di Vieri in bianconero: “Lo scudetto lo vincerà di nuovo la Juventus, ma l’Inter si è molto rafforzata e ha un grande allenatore: credo che sarà una sfida fino alla fine” ha detto Bobo.