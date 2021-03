Vieri: “Vedere Ibrahimovic in campo alla sua età mi fa pensare di aver smesso troppo presto…”

Nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di quello che l’attaccante svedese sta facendo a 39 anni con la maglia del Milan. Gesta che nell’ex attaccante anche della Nazionale hanno scaturito emozioni contrastanti: “Se vedere Ibra così a 39 mi ha fatto pensare di aver smesso troppo presto? Miliardi di volte: farlo a 36 era straprestissimo, non troppo presto”, ha detto Bobo. “Se è un brutto segno che in A si possa ancora fare la differenza a 39 anni? In Italia si guarda solo all’età, che invece è bugiarda. Perché uno deve smettere a 39 anni se sta bene? E perché Mancini non deve chiamare Zaniolo a 19? Perché non ha debuttato in A? Dipende tutto dalla voglia che hai e dagli infortuni che non hai”.