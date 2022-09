Viktoria Plzen-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Per i padroni di casa del Viktoria Plzen, la sfida contro l'Inter è la gara più importante delle sei, in ottica terzo posto nel girone e quindi posto in Europa League. Sarà una battaglia che la squadra di Michal Bilek proverà ad affrontare con grande forza ed entusiasmo. I nerazzurri, dal canto loro, dopo aver ritrovato il successo in campionato vorranno dare continuità e vincere anche in Coppa. Inzaghi si potrebbe affidare ancora a Dzeko (o Correa) e Lautaro Martinez in attacco.