Villa esalta Messi: “È quattro giocatori in uno. È Messi, Iniesta, Xavi e Busquets…”

Si è ritirato lo scorso dicembre dopo l’esperienza in Giappone al Vissel Kobe, ma David Villa non ha certo perso l’interesse verso il calcio giocato. L’ex attaccante anche di Barcellona e Atletico Madrid ha parlato alla BBC della sua carriera da giocatore con alcuni aneddoti relativi ai compagni di squadra e al suo trasferimento ai Colchoneros.

MERCATO -Nel 2013 il mancato approdo in Premier League. Parte da questo retroscena di mercato il racconto di David Villa: “C’erano molti dialoghi con l’Arsenal e al 90% ero sicuro di andare a giocare in Inghilterra da Wenger. Ma al momento di chiudere arrivò l’Atletico Madrid e in tre o quattro giorni chiuse l’affare. Non so cosa sarebbe successo se avessi firmato con i Gunners, ma sicuramente sono felice di come sia andata e di aver fatto questa scelta”.

MESSI – Inevitabile parlare dei compagni di squadra avuti, ed in particolare di quello ritenuto il migliore: Lionel Messi. “Non ricordo chi disse questa frase ma ‘Messi è quattro giocatori insieme’. Messi è Messi, ma è anche Iniesta, Xavi e aggiungiamo anche Busquets. Se mi chiedi quale sia la sua migliore posizione non saprei cosa dirti. Messi non è un numero 9 ma fa una marea di gol. Non è neppure un 10 ma fa tanti assist. Se dici che non usa il destro, poi fa gol anche con quello. E di testa fa lo stesso. Credo abbia giocato da portiere una volta ed era formidabile anche in quel ruolo…“.