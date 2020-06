Villar, cosa combini? Bocciato all’esame prova a ‘corrompere’ il professore con la sua maglia…

Curioso siparietto social per il giovane calciatore della Roma Gonzalo Villar. Arrivato nella capitale a gennaio, dopo una prima parte di stagione in Spagna con l’Elche, il ragazzo è stato protagonista più sui social che sul campo. L’ultima apparizione nelle scorse ore quando attraverso Twitter ha raccontato a tutti di essere stato bocciato all’esame di Macroeconomia.

Il classe 1998 ha mostrato un’immagine con gli esiti dell’esame che, evidentemente, non è andato bene. Nonostante tutto Villar l’ha presa sul ridere e ha scherzato: “Qualcuno sa se si può chiedere la VAR in questa partita contro la Macroeconomia?”, ha scritto il calciatore su Twitter. E poi ha provata un’ironica corruzione al professore: “Inviando la mia maglietta al professore tra 3, 2, 1…”. Ce l’avrà fatta? Secondo noi no e dovrà provare a studiare ancora…