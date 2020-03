Villarreal, Bacca cuore d’oro: pasti gratis a 200 persone al giorno per l’emergenza coronavirus

L’emergenza coronavirus sta colpendo tutto il mondo. Ecco perché chi ne ha la possibilità sta cercando di dare il proprio contributo in qualche modo. Anche Carlos Bacca, ex attaccante del Milan, attualmente al Villarreal, ha deciso di dare una mano.

Come annunciato dalla società spagnola, la Fondazione Carlos Bacca e il club hanno organizzato un piano di aiuti durante la crisi per l’emergenza da Covid-19 per dar da mangiare a duecento persone al giorno gratuitamente alla mensa dei poveri della Caritas Vila-Real con l’appoggio anche degli altri calciatori del club. L’hashtag è #CuentaConmigo. Il messaggio è stato divulgato attraverso la pagina Instagram della squadra.